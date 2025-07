Via Roosevelt il sindaco | | I ristori non sono dovuti

In un incontro cruciale tra il sindaco Riccardo Righi e i rappresentanti di via Roosevelt, si è chiarito che i ristori non sono dovuti poiché "non sussistono le condizioni" per indennizzi o risarcimenti ai commercianti. La discussione si è focalizzata sul nuovo cronoprogramma del cantiere di rigenerazione e sugli ulteriori interventi necessari, evidenziando l'impegno dell'amministrazione nel trovare soluzioni sostenibili e condivise per rilanciare il quartiere.

"Non sussistono le condizioni per erogare indennizzi o risarcimenti a favore dei commercianti di via Roosevelt". È quanto emerso dall’incontro tra i rappresentanti del comitato di via Roosevelt e il sindaco Riccardo Righi, le assessore all’Ambiente Serena Pedrazzoli e al Commercio Paola Poletti. Due, infatti, i temi al centro della discussione: il nuovo cronoprogramma del cantiere di rigenerazione della strada e, appunto, gli ulteriori investimenti per valorizzare l’area. Il primo cittadino ha detto chiaramente che "seguito di un approfondito lavoro di analisi e confronto con le soluzioni applicate anche da altri Comuni, si è stabilito che poiché la circolazione è sempre stata possibile e le attività commerciali raggiungibili, anche con possibilità di parcheggio, non sussistono le condizioni per erogare indennizzi, e ciò anche per evitare di esporre l’amministrazione al rischio di contestazione di danno erariale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Roosevelt, il sindaco:: "I ristori non sono dovuti"

