Re Carlo eleganza e modernità al garden party | il progetto della Regina Camilla

l’atmosfera raffinata del Garden Party, dove eleganza e modernità si sono incontrate grazie al progetto della Regina Camilla. Re Carlo ha dimostrato ancora una volta di essere il simbolo di un sovrano che sa coniugare tradizione e innovazione, infondendo positività e speranza in un periodo delicato. Il suo sorriso luminoso ha illuminato l’evento, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa riserva il resto della Royal Week in Scozia.

Ha avuto inizio ufficialmente la Royal Week in Scozia. Re Carlo ha aperto le danze con la solita eleganza impeccabile che lo contraddistingue. Al netto di alcuni strappi al protocollo in alcuni ambiti, il sovrano non offre mai sorprese “moderne” per quanto riguarda il vestiario. Contagioso il suo entusiasmo, che sorprende un po’ tutti, considerando gli ultimi anni a dir poco faticosi. Il sorriso del Re è stato contagioso anche in quest’occasione, in qualità d’ospite d’onore al tradizionale garden party presso il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo. Eleganza e modernità al garden party. Re Carlo si è mostrato tremendamente a suo agio in un completo dall’eleganze ineccepibile, con tanto di tight e cilindro. 🔗 Leggi su Dilei.it