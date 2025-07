Lezioni di stile in largo Rastatt La Notte in moda fa sognare

Preparati a vivere un’esperienza unica: Largo Rastatt si trasforma nella cornice di “Notte in Moda”, la notte più glamour dell’estate fanese. Un’occasione per scoprire le creazioni di Tiziana Petelli Vintage, rivisitate con eleganza e maestria artigianale. Un evento che unisce moda, talento e storie di stoffa, portando in passerella emozioni irresistibili. Non perdere questa serata indimenticabile, dove la passione per il vintage si reinventa e sorprende.

di Tiziana Petelli Vintage? Sì, ma rivisitato. Elegante? Certamente. E artigianale, ovviamente. È la moda che emoziona, quella che racconta storie di stoffa e talento, a tornare protagonista nella notte più glamour dell’estate fanese. Domenica largo Rastatt si trasforma in passerella d’autore per la 27ª edizione di " Notte in Moda ", l’attesissimo evento ideato e curato dall’associazione culturale ArteModa di Michela Ricci, da quasi sei lustri vera e propria fucina di creatività sartoriale. L’evento è stato presentato ieri in conferenza stampa con un frizzante assaggio degli abiti che avevano sfilato lo scorso anno, come a dire: preparatevi, perché il meglio deve ancora venire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di stile in largo Rastatt. La "Notte in moda" fa sognare

Notte in Moda 2025 Il fascino della moda incontra il tramonto sul mare! 6 luglio 2025 Ore 21.30 Largo Rastatt - Fano Ingresso gratuito Una serata di spettacolo, bellezza e musica con: Ospite speciale: Bungaro Presentano Maria Elena Del B Vai su Facebook

