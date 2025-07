Attenti a quella email sul rimborso del SSN. Ricevere una comunicazione dal “Ministero della Salute Italiana” che promette un rimborso di 234,40 euro può sembrare un’occasione da non perdere. Ma attenzione: si tratta di una truffa ben architettata, studiata per ingannare anche i più vigili. La prudenza è la miglior difesa contro questi raggiri digitali. Ricorda, mai condividere dati sensibili senza verificare l’autenticità della richiesta.

Ricevere una mail dal “ Ministero della Salute Italiana ” che ti informa di un rimborso di 234,40 euro per un presunto versamento in eccesso al SSN può sembrare, almeno per un attimo, una fortuna inaspettata. In fondo, capita a tutti di pagare qualcosa senza accorgersene, no? E chi non gradirebbe un piccolo rimborso? Peccato che si tratti di una truffa. Una di quelle raffinate, ben confezionate, che non gridano subito all’allarme. Una truffa via email orchestrata con cura, dove ogni dettaglio – dall’oggetto del messaggio al logo istituzionale inserito in alto – è pensato per ingannare. È phishing, insomma, e pure fatto bene. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it