L' aria che tira Mirella Serri deraglia | Donald Trump come le SS

A L'aria che tira è stata ospite Mirella Serri. La scrittrice ha commentato l'ultima trovata di Donald Trump per contenere l'immigrazione illegale. Il tycoon ha inaugurato il cosiddetto Alligator Alcatraz, un centro detentivo che vedrà la presenza anche di alligatori, presenti "naturalmente" nel territorio confinante, le paludi delle Everglades. In pieno stile Florida, dove il presidente ha la sua residenza privata e dove ha fatto incetta di voti per le Presidenziali contro Kamala Harris. "Insomma, le SS usavano i cani. adesso siamo passati agli alligatori. Però abbiamo visto anche gli immigrati inginocchiati che camminava con Trump e i suoi portavoce.