Truffa con la tecnica del "finto carabiniere": 18enne arrestato, recuperati preziosi per 10mila euro

Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, unnapoletano è statoa Castelpoto (BN) dai Carabinieri con l’accusa diaggravata ai danni di una donna di 76 anni, utilizzando la cosiddettadel “”.Secondo quanto reso noto dalle autorità, l’anziana ha ricevuto una telefonata sul proprio telefono fisso da un uomo che si presentava come maresciallo dei Carabinieri. Con tono preoccupato, l’uomo le ha comunicato che suo figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale e che, per scagionarlo da presunte responsabilità legali, era necessario pagare una somma di denaro. Poco dopo, il giovane si è presentato a casa della donna, mostrando modi affabili ed educati per conquistare la sua fiducia. Non avendo contanti in casa, la 76enne ha consegnato altore tutti i suoi gioielli, inclusa la fede nuziale, ricordo del defunto marito.