Tempi lunghi per la scenic rout Lavori fino a 3 anni e 35 milioni

Ilgiorno.it - Tempi lunghi per la “scenic rout“. Lavori fino a 3 anni e 3,5 milioni

Leggi su Ilgiorno.it

Resterà una strada a scartamento ridotto ancora a lungo la “e“ dell’alta collina, su cui sorge il santuario della Vergine del Monte Carmelo, simbolo di tutta la Brianza. Ci vogliono tanti soldi e tanto tempo per mettere in sicurezza l’ex Sp 68, che collega la parte bassa di Montevecchia all’alta collina a senso unico alternato perché rischia di franare di schianto, come potrebbe crollare anche il marciapiede attiguo, realizzato su una passerella sospesa nel vuoto. "Una bella signora di una certa età che comincia ad avere delle rughe e problemi di salute", la definisce il sindaco Ivan Pendeggia per spiegare la situazione di via Belvedere. Per curarla e farle un lifting sono stati reclutati gli specialisti dello studio Tekno Progetti, esperti in ricollaudi di infrastrutture. I sondaggi e gli accertamenti svolti dall’ingegner Lorenzo Mariani evidenziano che la strada può reggere il passaggio di veicoli che pesano massimo 3 tonnellate e mezzo, mentre il marciapiede può sopportarea 50 chili per metro quadrato, non più di un’ottantina di persone in tutto.