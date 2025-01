Liberoquotidiano.it - Space X: Calenda a Meloni, 'Musk è presidente ombra Usa non Gianni il grattacheccaro'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Quello che ha dettoche è proprio inaccettabile è che uno che è ildegli Stati deve essere libero di esprimere le proprie opinioni, come sefosseilsul Tevere.". Così Carloa Tagadà su La7. "dice che il premier della Gran Bretagna deve dimettersi ed essere messo in galera: siamo di fronte a comportamenti eversivi da parte di un esponente dell'amministrazione degli Stati Uniti e noi stiamo andando in ginocchio da".