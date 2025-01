Smart celebra il Giubileo 2025

Leggi su .com

(Adnkronos) – In occasione dell'anno dela Roma,una guida inedita dedicata alla città eterna. Il rapporto trae la città di Roma è da sempre caratterizzato da un profondo legame simbolico e culturale. Lo scorso anno,ha festeggiato un importante traguardo: ildel marchio, 25 anni dal lancio sul .L'articoloilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?