Lanazione.it - Si apre il “Canto del Maggio Fest“

Siufficialmente giovedì alle 21 ildelival 2025 con un appuntamento speciale dei Giovedì al Museo in presenza alla Sala della Narrazione, in cui il professor Umberto Bertolini, curatore del museo, illustrerà il programma della nuova edizione insieme ai maggianti della Garfagnana. A seguire Fabio Baroni, studioso di tradizioni popolari e collaboratore delival, terrà la conferenza "Giubileo 2025: il senso del sacro nelle tradizioni dell’anno agricolo in Garfagnana e Lunigiana". È possibile assistere all’incontro sia in presenza, nella sede del Museo, in via Ducale 4, a San Michele, sia online, prenotandosi al link: https://bit.ly/gennaio24museo. Le terre della Garfagnana e della Lunigiana sono oggi luoghi di eremitaggio, di ritiro in monastero e di chiese, ma prima del Cristianesimo erano luoghi dei carnasciali, dei riti di primavera, del solstizio d’inverno, delle baldorie di fuoco sui monti.