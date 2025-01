Secoloditalia.it - Scudo penale per gli agenti, il governo è al lavoro. I poliziotti: fate presto, così ci ammazzano

Leggi su Secoloditalia.it

Tutela degliin trincea e stretta nei confronti di chi si rende protagonista di violenze durante le manifestazioni. Dopo la guerriglia del fine settimana scatenata a Milano, Bologna e Roma dalla rete di antagonisti e centri sociali dietro l’alibi della richiesta di giustizia (vendetta) per Ramy, ilè alper il via libera allo “” agli. Reso ancora più urgente dal clima di criminalizzazioni delle forze dell’ordine, alimentato dalla sinistra, allergica a condannare a tutto tondo le violenze, e da certa stampa ‘liberal’. Non c’è ancora una bozza, ma i tecnici del ministero della Giustizia, in accordo con Palazzo Chigi, stanno studiando una soluzione normativa. Obiettivo: evitare che le forze dell’ordine, che agiscono per legittima difesa e nell’esercizio del proprio dovere, siano iscritte nel registro degli indagati.