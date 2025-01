Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Wengen: l’ultima vittoria risale a 12 anni fa

La Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025 rimane in Svizzera e si prepara per uno dei suoi appuntamenti più importanti: il fine settimana di. Sullo splendido scenario del Lauberhorn, vedremo un weekend ricchissimo con due discese (una recupero di Beaver Creek), un superG e uno slalom. Su queste nevi l’Italia ha spesso conquistato grandi risultati. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i miglioriazzurri.Il primo podio italiano aè stato un secondo posto in slalom per Gustav Thoeni, il 23 gennaio 1972, nella gara vinta dal francese Jean-Noel Augert, con lo statunitense Bob Cochran terzo. Passano duee Herbert Plank, il 19 gennaio 1974, sale sul gradino più basso del podio in discesa, alle spalle dello svizzero Roland Collombin e di Franz Klammer, mentre Fausto Radici è secondo nello slalom vinto dal tedesco Christian Neureuther.