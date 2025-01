Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, l’amarezza del presidente: "Danneggiati da troppi errori"

Carmelo Salerno, tanta confusione in-Bari. Andiamo in ordine cronologico: il gol annullato a Portanova dal Var. "Una ferita. Reinhart è nettamente in anticipo, non esiste il dubbio. Altrimenti ci sarebbero dieci rigori a partita, visto che i portieri quando intervengono sulla palla dopo vanno spesso a contatto con gli attaccanti". È lo stesso esempio fatto da mister Viali. "Mi fa piacere". Si sente dal tono di voce: è molto amareggiato. "Noi sappiamo cosa è la: un patrimonio del territorio, della città, del calcio italiano. Abbiamo ottenuto riconoscimenti importanti: una lettera da Gianni Infantino,della Fifa, nel periodo del Covid per le nostre iniziative, poi una daldella Figc Gabriele Gravina quando vincemmo la C. Siamo un modello, fa male vedere certicosì clamorosi che ostacolano il cammino, facciamo tanti sforzi".