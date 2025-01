Quotidiano.net - Primo ponte pedonale in 3D d'Italia ispirato a Leonardo da Vinci a Gravina di Puglia

Vuole essere un omaggio alla geometria delsul Bosforo progettato dail 'da's Bridge', progetto sviluppato e presentato nei giorni scorsi per la città dididal Politecnico di Bari. "Si tratta deld'- si legge in una nota del Poliba - stampato con tecnologia 3d". Dopo oltre un anno, infatti, è stato completato il prototipo,esempiono, di struttura ecosostenibile, autoportante con utilizzo di materiali innovativi derivati da scarti di lavorazione. Per la sua costruzione è stata impiegata una malta a basso impatto ambientale composta da polveri lapidee di scarto e un legante a base di geocalce. Gli scarti delle lavorazioni lapidee, così, diventano materia prima per la sua costruzione. "Il progetto - prosegue la nota - è stato dedicato al grande Maestro del Rinascimentoche propose nel 1502 al Sultano di Istanbul, Bayezid II, la costruzione di un colossale(mai realizzato) sul Bosforo".