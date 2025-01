Lanazione.it - Pitti Uomo, Urso: "Crisi del sistema moda, stiamo lavorando per proroga della cassa integrazione"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 - Il settoreè cruciale per l’economia italiana, ma sono ormai note le sue difficoltà. Durante l’inaugurazione107ª edizione diImmagine, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha annunciato nuove misure per supportare la filiera, intervenendo in videocollegamento da Roma. “Lastraordinaria è stata estesa fino al 31 gennaio 2025 con un impegno di 110 milioni di euro per le piccole e medie imprese del settore”, ha ricordato, sottolineando come il governo stia valutando ulteriori proroghe. “Proprio ieri mi sono sentito con il ministro Calderone - ha fatto presente - per capire come eventualmente accogliere la richiesta che è stata fatta daldelle imprese per ulteriori, eventuali, proroghe.