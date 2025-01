Lanazione.it - Pitti Uomo 107 al via, in anteprima stilosa l’archivio Roy Roger’s e i suoi pezzi storici

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 –culturale e di stile ieri alla Manifattura Tabacchi nei nuovi spazi del Polimoda Campus per “An/Anarchive Event two: Blue r/evolution“ con oltre trentae rari daldi Royche raccontano tanta parte della storia del denim come tessuto e del jeans come manufatto da lavoro. Un percorso curato dal direttore del Polimoda Massimiliano Giornetti, seconda prova del progetto An/Anarchive che porta avanti un approccio alto e moderno con la storia della moda e iprotagonisti. Perché da oggi e fino al 5 febbraio questa esposizione sarà fruibile gratuitamente da tutti, vero messaggio di forza per un settore come quello della moda che sta attraversando un momento delicato. Questadella fiera,numero 107 che si apre stamani al Palazzo degli Affari con protagonista il ministro per lo Sviluppo Adolfo Urso, va nel segno giusto di accompagnare il momento di business a quello della conoscenza di alcuni aspetti speciali del fashion come appunto il jeans, attraverso Polimoda che si conferma una delle cinque scuole più importanti del mondo e un’azienda come Royin mano ancora tutta alla famiglia di Patrizia Biondi, coi figli Niccolò ad e Guido Biondi direttore creativo che ha studiato proprio all’istituto di Villa Favard.