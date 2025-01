Ilfoglio.it - Perché la Lazio ha licenziato Juan Bernabé, l'uomo che fa volare l'aquila Olimpia

Laha, il falconiere del club, l'che faallo stadio l'. L'si era sottoposto sabato 11 gennaio a un'operazione chirurgica per l'impianto di una protesi peniena dal chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini alla 'Clinica Nuova Villa Claudia', a Roma. Ieri aveva pubblicato sui suoi canali social alcuni scatti sui del post-operazione, nei quali mostrava il pene da diverse angoni. Alla Zanzara lo spagnolo aveva detto di non essere pentito di averlo fatto e che "ho fatto vedere la foto del pene a scopi medici non capisco il legame con la pornografia. Ho fatto l’intervento per aumentare le mie prestazioni sessualisono molto attivo". A Repubblica aveva sostenuto di aver scelto di pubblicare le foto "per dare coraggio ai tanti uomini che hanno problemi di erezione e soffrono di nascosto in silenzio.