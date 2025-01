Oasport.it - Pallamano: Italia super nella prima giornata dei Mondiali. Tutto facile per Francia e Danimarca

Ladei2025 diè andata ufficialmente in archivio con le prime partite della 29esima rassegna iridata della storia. Quattro i match in agenda, fra cui quello dell’, nei Gruppi B e C del Preliminary Round.Gruppo B (Herning)partita inaugurale una grandissimaè riuscita aare con il punteggio conclusivo di 31-25 la Tunisia compiendo il primo passo verso l’obiettivo della qualificazione al Main Round. Nell’altro match in agenda, lafavoritaha passeggiato battendo 47-22 l’Algeria.Classifica Gruppo B:2,2, Tunisia 0, Algeria 0Gruppo C (Parenzo)in scioltezza sul Qatar: i transalpini impiegano un tempo di gioco per sistemare le cose e poi per controllare un incontro che si chiude sul 37-19 (18-10 all’intervallo).