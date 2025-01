Scuolalink.it - Opportunità di lavoro a Favignana: collaboratore scolastico per supplenze brevi

L’Istituto Comprensivo Antonino Rallo di(TP) cerca urgentementeperfino a 10 giorni, con immediata presa di servizio. La Dirigente Scolastica ha avviato un interpello preventivo, invitando chiunque risieda o soggiorni sull’isola a candidarsi. Questa iniziativa risponde all’urgenza di garantire il normale svolgimento del servizio, nonostante le difficoltà logistiche causate dalle condizioni meteo-marine che spesso interrompono i collegamenti con i porti di Marsala e Trapani. Requisiti essenziali per le candidature delL’interpello si rivolge esclusivamente a persone con domicilio, residenza o permanenza temporanea a. Questa condizione risulta fondamentale per assicurare l’accesso immediato alle sedi scolastiche e per sopperire all’impossibilità di raggiungere l’isola da parte del personale inserito nella graduatoria ufficiale.