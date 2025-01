Iodonna.it - Nonostante la pubblicazione del calendario dei pagamenti abbia subito un rallentamento, l'Istituto che eroga la misura fondamentale per le famiglie con figli a carico ha confermato che i pagamenti avverranno secondo le consuete tempistiche

Cresce l'attesa per l'AUU, l'Assegno Unico Universale di gennaio 2025, ladi sostegno economico per leconl'Inps nonancora pubblicato ilufficiale dei, tramite i suoi canali social ha comunque rassicurato i beneficiari, già preoccupati per il ritardo, confermando che gli accrediti arriveranno entro gennaio con leregolari. Leggi anche › ISEE 2025: novità e la nuova App INPS rivoluzionano la richiesta Assegno Unico a gennaio in ritardo?L'Assegno Unico è unadi sostegno economicoper moltecon, e l'assenza del consuetoda parte dell'INPS ha, chiaramente, sollevato diverse domande.