Lanazione.it - Morganti, le lacrime di Lora Santini: “Abbiamo riso tanto per 43 anni, mi ha lasciata qua a piangere”

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 14 gennaio 2025 – “Siamo sempre stati insieme,per 43. Ora invece mi haqua a: mi manca già tantissimo, non basterebbe una pagina per mettere in fila tutto quello che mi sta passando per la mente”. In questo momento ci sono due. L’attrice-amica che conserva una quantità talmente enorme di bei ricordi da non riuscire nemmeno ad elencarli. E poi c’è la “Pietrasantina”, come tutti la chiamano, che aveva vistopochi giorni fa e per la prima volta lo aveva visto diverso dal solito e decisamente sottotono., quando hai saputo della triste notizia? “In tempo reale dai familiari. Mi hanno contattato subito, che strazio. Sapevamo tutti che stava male, ma non immaginavamo un tracollo improvviso: speri sempre che la situazione possa migliorare, e invece.