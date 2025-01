Thesocialpost.it - Masate, incidente sul lavoro: operaio di 32 anni resta incastrato sotto a una pressa, amputato il braccio

Leggi su Thesocialpost.it

Un gravesulsi è verificato a, nella zona della Martesana, in provincia di Milano. Un uomo di 32è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Niguarda, dopo aver subito l’amputazione di un, rimasto bloccatounadurante il suo turno lavorativo.Leggi anche: Concorsi pubblici per 19mila assunzioni: quali sono i bandi in arrivo e i requisitiL’allerta è scattata intorno alle 9 di oggi, martedì 14 gennaio, quando la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è stata contattata. Tre mezzi di soccorso, tutti in codice rosso, sono stati inviati in via Serpero: un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo e un elicottero dell’ospedale Niguarda. Sul luogo dell’sono intervenuti anche i Vigili del fuoco della caserma di Gorgonzola e una pattuglia della Polizia locale di, insieme al personale dell’Ats di Città metropolitana.