Logli nuova richiesta di revisione | Abbiamo cercato Roberta in Francia

di Antonia Casini Unadiin Corte d’appello. Antoniosta scontando in carcere la condanna a 20 anni per aver ucciso la moglie,Ragusa, e averne distrutto il cadavere. "Sta lavorando, sia all’interno che all’esterno dell’istituto penitenziario in ambito sanitario. Il suo comportamento è ineccepibile, tanto che sta cominciando a usufruire anche di alcuni permessi", spiega il suo legale, l’avvocato Andrea Vernazza che risponde al collega dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile. L’avvocato Gentile, su La Nazione di ieri, proprio nel giorno dell’anniversario della scomparsa della mamma di Gello (era la notte fra il 13 e il 14 gennaio 2012), ha lanciato un appello a: "Apra il suo cuore e dica dove si trovano i resti della moglie, solo così potrà dare un po’ di pace ai suoi familiari".