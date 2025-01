Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 23-19, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: avvio di secondo quarto più dinamico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-28 MIROTICCC!! Da lontanissimo infila una tripla dalla pregevole fattura. 7 punti per Mirotic fin qui. Time Out per Coach Israel Gonzalez. 33-28 Che scarico di Bolmaro su Ricci sotto canestro.31-28 2 su 2 anche per Procida.Fallo sul tiro. Si continua normalmente. Esce Brooks.Chiesto il challenge per vedere se c’è una manata sul volto.Manata di Armoni su Procida. Palla adin zona d’attacco.31-26 Di forza Brooks contro Procida.29-26 Ci mette lo zampino anche McDonnell-White da 3!Tanti tentativi da entrambe le parti. Ritmo alto in questodi.29-23 Tripla di Le Day!! Costruita molto bene con un giro palla davvero efficace.26-23 Bel canestro di McDonnell-White.6 le palle perse fin qui dell’.Ci riprova Brooks sempre da 3.