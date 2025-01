Liberoquotidiano.it - L'arrivo di Trump e l'Europa ferma nel porto delle nebbie

Mancano sei giorni all'insediamento di Donald, il 47esimo presidente degli Stati Uniti, i mercati sono sempre un buon indicatore di quello che sta succedendo, che cosa segnalano? L'incertezza, nella giornata di ieri abbiamo visto il Nasdaq in rosso, il rendimento dei titoli di Stato americani decollare, il petrolio guadagnare. Tutti gli investitori stanno cercando di leggere una mappa del domani che ancora non c'è, ma mostra un orizzonte completamente ridisegnato. L'sulla carta geografica appare stretta tra il dragone cinese e l'aquila americana, l'Italia prolungata nel Mediterraneo storicamente si legge come un dominio incastonato nella complessità, tra il Medio Oriente e l'Indo-Pacifico. Le mosse diavranno un impatto sulla nostra vita, così come la reazione degli altri Stati, è ripartito lo scontro tra le grandi potenze.