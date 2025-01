Ilfattoquotidiano.it - La Iena Matteo Viviani sventa una rapina in Piazza Duomo a Milano: “La cavolata che mi sono inventato ha evitato il peggio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’inviato de Le Ienehato unada parte di tre ragazzi ine ha raccontato quanto avvenuto con una storia sul suo profilo Instagram. Il noto personaggio televisivo ha inoltre esortato i suoi followers ad intervenire e non “fare finta di niente”, nel caso dovessero assistere ad una scena del genere.Domenica sera 12 gennaio,si trovava ine il fatto è avvenuto proprio lì, all’incrocio con Via Mercanti tra i tavolini di un bar e il passaggio per i taxi. Lastava posizionando il cavalletto della sua moto, quando ha notato tre ragazzi adolescenti che urlavano ad una coppia di ragazzini: “Perché ci state guardando male?”. I due hanno risposto che non li stavano guardando e siallontanati., notando che i tre continuavano a pedinare la coppia, ha tolto la chiave dalla moto e si è diretto verso di loro, cogliendoli di sorpresa, mentre avevano accerchiato i due malcapitati costringendoli a svuotare le tasche e consegnare loro portafoglio e soldi.