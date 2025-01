Ilnapolista.it - Kolo Muani (quasi) alla Juventus in prestito secco. C’è ancora il Tottenham in lizza

e Psg hanno un accordo per Randal, anche se l’attaccante francese non hadeciso se accettare o meno la destinazione italiana, in quanto c’è anche il forte interesse delsu di lui.conteso daper unCome riportato da L’Equipe:È la fine della soap opera diun po’ presto per dirlo. Ma mentre Psg eparlavano da diversi giorni dei termini per ildell’ex Francoforte, i due club hanno raggiunto oggi un accordo. Il 26enne ha anche altre proposte (il) e ufficialmente non hadeciso dove approdare. Ma la Juve sembra essere più avanti. Rmc Sport aggiunge:Laricerca di un forte rinforzo offensivo a gennaio, e ha seguitoper diverse settimane, come il Milan, Manchester United e