Jennifer Aniston ha avuto un’infanzia instabile

Guardando al successo di, è facile pensare che abbiaincredibile che le ha spianato la strada per una vita perfetta.La 55enne è fortunata con la sua incredibile bellezza, talento e geni – suo padre è John, famoso per il ruolo del mafioso Victor Kiriakis ne Il tempo della nostra vita – ma la vita non è stata così fortunata per lei da giovane.Riflettendo sulla sua vita, la star del Morning Show ha raccontato come è riuscita a superare le sfide dolorose del suo passato, tra cui il difficile rapporto con la sua defunta madre.Parlando dell’importanza di lasciar andare la rabbia “tossica”, laha detto di sua madre, dalla quale una volta si è allontanata, “grazie per avermi mostrato cosa non devo mai essere”.Mentre lacresceva, le critiche della madre sul suo aspetto sono diventate più marcate.