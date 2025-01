Calciomercato.it - Intesa raggiunta con il Psg: cosa manca per Kolo Muani alla Juventus

La società bianconera è vicina a chiudere anche il secondo colpo di mercato: accordo trovato,l’ultimo tasselloDopo Alberto Costa, laè vicina al secondo colpo del suo mercato di gennaio. I bianconeri sono in trattativa avanzata con il Paris Saint-Germain per, individuato da Giuntoli come il rinforzo giusto per un attacco che nella prima metà di stagione ha potuto contare soltanto su Vlahovic come centravanti.con il Psg:per(LaPresse) – Calciomercato.itIl francese è da tempo in rotta di collisione con la società di Parigi e il suo addio è ormai dato per scontato. Come raccolto da Calciomercato.it, la società del presidente Al-Khelaifi ha dato l’ok al prestito secco del giocatore ed ora si limano gli ultimi dettagli.