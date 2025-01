Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo e la promozione. Dieci motivi per sognare

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiLa vittoria del Pisa, che batte la Carrarese 2-1 e resta in scia alla capolista di Grosso non toglie tuttavia alla corazzata in neroverde nessuna delle certezze che ilsi era costruito vincendo a Salerno. Certezze che derivano da una classifica su cui vale la pena ragionare partendo dal terzo posto. È a quello, infatti, e non solo sulla seconda piazza oggi appannaggio del Pisa, che si guarda, ed è a quello, oltre che ad unche viaggia spedito – a Salerno vittoria numero 15 – che guarda anche Fabio Grosso. "In B – ha detto il tecnico neroverde – si guarda sempre al terzo posto. Il riferimento è quello". Guardiamolo, allora, per scoprire che non è mai stato così lontano: tra ilprimo e lo Spezia terzo i punti di distacco sono 10: non sono mai stati tanti da quando il(23 novembre, 14ma giornata) ilha preso il comando della classifica e non sono mai stati tanti, tra primo e terzo, in tutta la stagione.