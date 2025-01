Lanazione.it - "Ho perso 65 mila euro”. Rubati i risparmi di una vita, finti carabinieri le svuotano il conto

Pisa, 14 gennaio 2025 – Idi unaspariti in un secondo. È la drammatica vicenda capitata a una donna pisana che a dicembre si è ritrovata ilin banca completamente azzerato a causa di una truffa telefonica dove i malviventi hanno imnato dei. Una vicenda come tante se non che questa volta, il numero di telefono a cui ha risposto la vittima era effettivamente il centralino del quarto nucleo elicotteri di via Caduti di Kindu, nel quartiere di San Giusto a Pisa. È il 16 dicembre quando la signora Anna (nome di fantasia), dopo aver effettuato un semplice bonifico sul suocorrente, riceve un messaggio che le segnala l’avvenuta operazione bancaria, riportando però una cifra quasi 15 volte più grande. Sorpresa e allarmata, la donna chiama subito il numero di telefono riportato nel messaggio “per informazioni o blocchi” e dall’altro capo risponde unana che, dopo essersi qualificata come dipendente della banca, le dice che era in corso sul suocorrente un’indagine deidi Pisa perché “un funzionario dell’istituto di credito stava illecitamente spostando delle somme di denaro per sé”.