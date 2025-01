Liberoquotidiano.it - Giustizia: Balboni, 'norma costituzionale vittime reato di grande sostanza'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Lasulla tuteladellediconsacra i principi nei quali la nostra comunità nazionale si riconosce e tra questi vi è appunto la tutela dei più deboli e indifesi. Non si tratta di una riforma pleonastica ma di una riforma di, unadalla quale nessuno potrà più derogare. Una tutela dunque immediata e non posticipata, a prescindere dalla tutela processuale. Ringrazio perciò tutti per aver contribuito all'approvazione di oggi, in particolare il primo firmatario senatore Iannone, il senatore Della Porta che ne è stato relatore, e soprattutto l'ex senatore Felice Casson senza le cui sollecitazione non saremmo giunti a questo storico traguardo”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d'Italia Alberto, presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.