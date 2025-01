Tpi.it - Giro d’Italia 2025: una presentazione senza fine

È stato un parto decisamente complicato, posto che in origine laavrebbe dovuto svolgersi martedì 12 novembre. Dopodiché, trascorsi due mesi in cui tutti sapevano tutto ma nessuno diceva niente, nella serata di ieri, lunedì 13 gennaio, finalmente il 108°ha preso vita. Lo ha fatto con unadi lunghezza inusitata, fortemente politicizzata, in cui si è parlato molto di tante cose, non tutte pertinenti all’occasione, e assai poco di ciclismo.Sulla falsariga di quella dello scorso anno, la prossima non sarà una edizione durissima della corsa rosa. Si partirà da Durazzo in Albania venerdì 9 maggio.La prima frazione, non priva di difficoltà, porterà la carovana a Tirana, sede il giorno dopo d’una cronometro di 14 chilometri. Domenica 11 maggio, con partenza e arrivo a Valona, si chiuderà, su un tracciato insidioso, la tre giorni estera.