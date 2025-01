Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Simon Yates ci sarà: "Sarà il mio obiettivo più grande"

Roma, 14 gennaio- Per un Jonas Vingegaard che annuncia il proprio no, la Visma-Lease a Bike presenta i pezzi grossi che saranno effettivamente ald'con le loro rispettive ambizioni. Le dichiarazioni die Uijtdebroeks Si parte dal volto nuovo, uno che ha un conto aperto con la Corsa Rosa ma che nella nuova squadra non disdegnerà il ruolo di gregario quando servirà. "Sarò al Tour de France per aiutare Jonas a vincere: è stimolante sapere di stare in una formazione costruita interamente al suo servizio. Mi aspetto un'altra battaglia serrata con Tadej Pogacar, che peraltro è il capitano del mio gemello Adam. Praticamente io e lui avremo lo stesso ruolo, ma in squadre diverse". Prima però ciild', corsa cheha accarezzato nel 2018 prima del crollo sul Colle delle Finestre, che curiosamente figura anche nel programma di quest'anno.