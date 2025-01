Gb Kate Middleton | sto meglio cancro in remissione

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 gen. (askanews) – La principessa del Gallesha rivelato di stare che ilche l’ha colpita è in. In un messaggio pubblicato sui social media, la principessa ha parlato del suo “sollievo” e ha detto di essere rimasta “concentrata sulla guarigione”. “Come chiunque abbia ricevuto una diagnosi disaprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l’ora di vivere un anno appagante”, ha scritto la principessa nel post, che ha firmato con “C”. In precedenza, durante una visita al Royal Marsden Hospital nella zona ovest di Londra,ha ringraziato lo staff È la prima volta che viene confermato che la principessa è indal. La principessa ha annunciato la sua diagnosi lo scorso marzo prima di rivelare a settembre di aver completato la chemioterapia.