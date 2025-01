Iodonna.it - «Entrare dalla porta principale è davvero piacevole» ha detto la principessa, che al Royal Marsden si era sottoposta a chemioterapia in gran segreto

Non poteva esserci scelta più simbolica per Kate Middleton di inaugurare il suo anno di visite ufficiali se non alHospital di Londra, l’ospedale dove si èper sconfiggere il cancro. Un anno fa, ladel Galles era stata operata all’addome: il primo passo verso un percorso di cura e guarigione che le ha impedito di presentarsi in pubblico per buona parte del 2024. Un momento toccante per lei, che ha così avuto modo di condividere la sua esperienza personale con i pazienti e il personale medico. Kate Middleton compie 40 anni guarda le foto Kate Middleton e l’incontro con i pazienti malati di cancroAccolta dal direttore medico Nicholas Van As e da altre figure di spicco del, Kate Middleton ha varcato per la prima volta l’ingresso, lasciandosi alle spalle le «visite silenziose» che avevano caratterizzato il suo percorso di cura.