Secoloditalia.it - Ecr, Morawiecki succede alla Meloni: “Seguirò il cammino tracciato”. Giordano confermato segretario generale

Leggi su Secoloditalia.it

Coesione e continuità: è questo il leitmotiv con cui il Partito dei conservatori e riformisti europei (Ecr) lascia un’altra impronta nella storia politica del continente. In una seduta straordinaria del Consiglio, l’ex premier polacco Mateuszè stato eletto all’unanimità nuovo presidente del partito. La leadership passa così da Giorgia, figura chiave nella crescita e nel consolidamento dell’alleanza tra le destre, a un altro peso massimo della politica europea, l’ex premier polacco.Honorée d’avoir été élue vice-présidente du @ECRparty lors de notre Congrès à Bruxelles.Félicitations à l’ancien Premier ministre polonais @M qui a été élu à la présidence de notre parti européen, succédant ainsi à @Giorgia.À ses côtés et avec les autres. pic.twitter.com/qAcIReE59i— Marion Maréchal (@MarionMarechal) January 14, 2025Il leader del PiS, non sarà solo nella sua funzione, con lui una squadra di vicepresidenti di alto profilo: Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo; Marion Maréchal, astro nascente del conservatorismo francese; e George Simion, guida di Aur, che guadagna sempre più consenso in Romania.