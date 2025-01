Tvplay.it - Doppia batosta Inter, Inzaghi gelato: Conte esulta

Leggi su Tvplay.it

L’si prepara al match contro il Bologna ma sono tante le problematiche chesi trova costretto a dover gestire.L’amarezza legata alla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana è ormai alle spalle. L’infatti, grazie al successo ai danni del Venezia, ha ritrovato il sorriso e mercoledì contro il Bologna, nel recupero della 19esima giornata di Serie A, proverà a piazzare il bis in modo tale da portarsi a -1 dal Napoli capolista. Centrare l’obiettivo, in ogni caso, non si preannuncia facile a causa delle tante complicazioni, emerse nelle ultime ore, che turbano i pensieri di Simone– TvPlay.it (LaPresse)Il tecnico, ad esempio, deve fare i conti con il mal di pancia di Davide Frattesi sempre più orientato a lasciare i nerazzurri per tornare alla Roma, pronta a garantirgli un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Claudio Ranieri.