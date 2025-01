It.newsner.com - Donna rivela tre sintomi comuni del cancro trascurati

Leggi su It.newsner.com

Ricevere una diagnosi dial quarto stadio non è una cosa che nessuno desidera per sé o per i propri familiari. Per evitare che ciò accada, è bene sottoporsi a controlli regolari.Tuttavia, oltre ai controlli regolari della salute, è importante anche fare degli autocontrolli. Ciò significa tenere d’occhio i segni che potrebbero essere un segnale d’allarme.Continuate a leggere per conoscere alcuni segnali che dovrebbero farvi suonare il campanello d’allarme.Georgie Swallow, una content creator con sede nel Regno Unito, sta sensibilizzando l’opinione pubblica sul linfoma di Hodgkin. Ilattacca il sistema linfatico, una parte del sistema immunitario. Swallow vuole parlare di alcuni segnali che possono destare preoccupazione, che lei stessa ha riscontrato in se stessa.Le è stato diagnosticato a 28 anni.