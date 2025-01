Ilfattoquotidiano.it - Conte attacca: “Governo ipocrita e vigliacco sulle armi a Israele, ha fatto finta di accettare lo stop alle forniture”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo chiesto sin dall’inizio un totale embargo delle, che significa condannare all’isolamento progressivosino a quando non cambierà completamente postura, politica e atteggiamento. Il nostroanche qui vigliaccamente hadi accedere a questa soluzione, in realtà con una grande presa in giro,come questo, oltre che“. Così Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, durante la presentazione ‘Il peccato originale di’ di Gianluca Ferrara, alla Camera.“Sembrerebbe – aggiunge – che non hanno consentito nuovi contratti per la fornitura di, ma non hanno sospeso l’attuazione dei contratti già conclusi. Quindi abbiamo continuato a fornirenonostante questo scempio e questo orribile massacro”.