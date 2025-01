Confimi-Repubblica Slovacca, 4 intese per lo sviluppo di rapporti economici e commerciali

Leggi su Ildenaro.it

Si è conclusa al Tempio di Adriano a Roma, a margine di un importante Forum sulle opportunità economiche tra Italia e Slovacchia, la firma di quattro Memorandum of Understanding (MoU) da parte diIndustria, Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata.Gli accordi, firmati rispettivamente con Klub 500, il Council of Slovak Exporters, l’Agenziaper lodegli Investimenti e del Commercio (Sario) e la Slovak National Coalition for Digital Skills and Jobs (Digital Coalition), segnano un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione economica tra i due paesi.I Memorandum mirano a incentivare il commercio, gli investimenti e lo scambio tecnologico tra le imprese italiane e slovacche, attraverso attività concrete che includono: lo scambio di informazioni tecniche ed economiche di rilevanza per i settori produttivi; il supporto reciproco nell’organizzazione di eventi, fiere, missionie programmi di formazione; la promozione di incontri e collaborazioni strategiche tra aziende per favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie; l’identificazione di settori prioritari per il commercio e gli investimenti bilaterali, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole alloeconomico.