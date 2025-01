Cultweb.it - Che cos’è la Teoria del “blu inaspettato” che sta travolgendo TikTok (moda e arredamento)?

Leggi su Cultweb.it

La “del Blu”, in originale Unexpected Blue Theory, è il fenomeno che stae il mondo del design, partendo dall’fino a influenzaree bellezza. Come suggerisce il nome, il focus è sull’utilizzo di un blu vivido, solitamente cobalto, come elemento sorprendente in un contesto dominato da tonalità neutre o monocromatiche. Questo approccio trae origine dalla “del Rosso”, ideata dalla designer Taylor Migliazzo Simon, ma con una svolta che si allinea meglio alla stagione e alla preferenza per toni più sobri e raffinati.Il blu è universalmente noto per la sua capacità di infondere serenità e relax, rendendolo ideale per spazi domestici come soggiorni e camere da letto. Per integrarlo nel tuo ambiente, puoi scegliere soluzioni semplici come un cuscino, un tappeto o un libro da tavolino in blu cobalto, oppure osare con pareti dipinte o mobili laccati.