Lanazione.it - Castel d’Arno risplende. Restaurato l’affresco

Torna all’antica bellezzadia Pianello, inaugurato ieri dopo un prezioso restauro realizzato grazie all’Art Bonus. L’opera si trova sulla controfacciata dell’arco d’ingresso dello, rappresenta una Madonna con Bambino tra le sante Lucia e Caterina d’Alessandria ed è attribuibile al pittore perugino Giovanni Battista Caporali. Era in condizioni di degrado per i gravi danni subiti con il terremoto del 1984 e per l’incuria che avevano fatto perdere il volto e il busto della Madonna e del Bambino e gran parte dello sfondo. Gli agenti atmosferici avevano poi causato esfoliazioni e alterazioni cromatiche. La sua rinascita è stata festeggiata con un’affollata cerimonia con l’assessore comunale con delega all’Art Bonus, Francesco Zuccherini che ha parlato di "un intervento che va nella direzione della valorizzazione di centri che, pur essendo meno conosciuti, rappresentano un valore aggiunto.