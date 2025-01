Bergamonews.it - Carenza di neve, il meteorologo: “Ecco da cosa dipende”

Il ricordo della nevicata che il 13 gennaio 1985 imbiancò abbondantemente la Bergamasca invita a interrogarsi su quanto le precipitazioni nevose siano diventate rare ai nostri giorni. Oggi lasi vede molto meno rispetto a quanto accadeva in passato: in pianura risulta sostanzialmente assente e nelle aree collinari i fiocchi sono diventati più rari.Edoardo Ferrara,del centro 3BMeteo, spiega: “I principali fattori che concorrono a determinare il trend della diminuzione delle nevicate negli ultimi dieci anni sono due. Il primo è il riscaldamento globale: fa più caldo, quindi fa più fatica a nevicare in pianura. Quando arrivano le perturbazioni atlantiche lacade più facilmente sulle aree collinari e non in quelle pianeggianti. Rispetto agli anni Ottanta si registra mediamente una temperatura superiore di uno o due gradi su gran parte della Pianura Padana: localmente possono esserci variazioni rispetto a questo dato, cioè in alcune zone può fare più caldo e in altre più freddo, ma lo scostamento in media è questo e in tale contesto risulta più difficile che possa nevicare”.