Calcio mercato bloccato fino al 2026 | sanzione durissima

La sessione invernale di mercato si è aperta lo scorso 3 gennaio: i club sono quindi al lavoro per provare a chiudere trattative ed ufficializzare colpi che possano essere utili agli allenatori. Tappare le falle emerse nel corso della stagione ma anche rimediare a qualche infortunio che ha complicato i piani delle squadre. Arrivano però anche le sanzioni per alcuni club. Una società italiana, infatti, ha ricevuto un "ban" per ben tre sessioni di mercato: non potrà quindi operare per entrambe le sessioni del 2025 e quella invernale del 2026. Insomma un colpo durissimo per questo club. Si tratta del Benevento, squadra campana seconda in classifica e militante nel girone C di Serie C.