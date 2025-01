Iodonna.it - Blefaroplastica non chirurgica, la soluzione (non solo estetica) per la palpebra cadente

Leggi su Iodonna.it

Lanonè il sogno di molte donne (ma anche uomini) che hanno i cosiddetti “occhi incappucciati” o la. Non èun problema di tipo estetico, ma anche funzionale. Questa caratteristica, dovuta alla naturale conformazione dell’occhio oppure alla ptosi (cioè alla discesa) dellaper cedimento dei tessuti in età avanzata, può infatti disturbare anche la visione. Ma non tutti vogliono affidarsi alla chirurgia per risolvere il problema. Una buonaalternativa è lanon, effettuata dal medico estetico o plastico con un particolare laser. Ne abbiamo parlato con il dottor Pietro Carlomagno, Medico Ecografista, Nutrizionista e Medico Estetico presso il Centro Medico Forma Sana. Tutto quello che vogliamo sapere dal medico estetico X Che cos’è lanone con quale strumento viene effettuata?Non prevede anestesia, non lascia ferite né croste, non è dolorosa.