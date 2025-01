Bergamonews.it - Atalanta-Juventus, BlackOut 2 o Brignano? La tv del 14 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 14, alle 20.45 su DAZN si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.Su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione della fiction “2 – Le verità nascoste”, con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino.Verranno proposti due episodi dal titolo “Il colpevole” e “Una nuova speranza”. Nel primo, mentre tutti sono ancora sconvolti per la morte violenta di Volturno, Elena si sveglia. Per Giovan – ni scoprire il risveglio della figlia è un’emozione fortissima ma, al contempo, una doccia fredda. Ora dovrà dirle la verità. Dirle che lui è un camorrista, che ha provato a uccidere la donna di cui si è innamorato, la stessa dottoressa che le ha salvato la vita.Nel secondo, c’è stato un devastante terremoto che ha messo a dura prova la macchina dei soccorsi ma a salvare Giovanni e i suoi figli scendono dall’elicottero Angelo, pilota e ufficiale del Soccorso Civile, Federica, giovane e caparbio Ispettore Capo della Polizia e Sabrina, geologa esperta.