Al teatro Antei va in scena Opera Buffa!

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Alva in! Prosegue la stagione di prosa deldegliorganizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Sabato 18 gennaio (ore 21:00) va in! con Maria Cassi accompagnata magistralmente al pianoforte da Leonardo Brizzi. Lo spettacolo racconta Firenze e Fiesole, i fiorentini e le loro manie, i cani e i loro padroni, la lirica, la classica, la contemporanea, il balletto, e molto altro, con la gestualità e le trovate da slapstick comedy e della grande tradizione del mimo. Musica e comicità che divertono, emozionano e talvolta commuovono. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni Maria Cassi e Leonardo Brizzi, ex Aringa e Verdurini, hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell’importanza del buone della buona musica.