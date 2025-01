Liberoquotidiano.it - UE. Pro Vita Famiglia scrive alla Commissione: da Zan e Pd menzogne su presunti legami con estrema destra

(Adnkronos) - 13 gennaio 2025.ProOnlus ha recapitato oggiPresidente e a tutti i membri dellaEuropea a Bruxelles una nota di replica contro le false accuse contenute nell'interrogazione presentatastessada Alessandro Zan e altri Eurodeputati del Pd il 6 dicembre 2024.L'interrogazione mette in dubbio la trasparenza finanziaria della Onlus e rilancia falsità sucollegamenti con movimenti dial fine di screditare l'associazione e farla espellere dal Registro di Trasparenza dell'UE, in cui sono iscritte le associazioni rappresentanti di interesse e in cui anche Proè stata recentemente inserita ddopo regolari verifiche.La replica di Proconferma la piena trasparenza e correttezza finanziaria della Onlus e l'assenza di qualsiasi legame o collegamento, di qualsiasi natura, con partiti o movimenti politici, come confermato anche dProcura di Roma e da una nota della Digos nell'ambito di due distinti procedimenti giudiziari.