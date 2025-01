Ucraina Zelensky a Kim | Facciamo accordo per prigionieri

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’è pronta a restituire alla Corea del Nord i soldati catturati nel Kursk. In cambio, Volodymyrchiede a Kim Jong-un di intercedere per il ritorno diucraini dalla Russia. Il presidente ucraino lancia il messaggio che mira a trasformare il leader nordcoreano da alleato di Vladimir Putin in ‘mediatore’.prende l’iniziativa dopo la cattura di due soldati nordcoreani nella regione russa di Kursk, che le forze ucraine occupano parzialmente dall’inizio di agosto. I due soldati asiatici, a quanto pare di 19 e 27 anni, sono stati interrogati dai servizi ucraini: pensavano di essere coinvolti in un addestramento e ignoravano di partecipare ad una guerra, a giudicare dalle risposte che hanno fornito. La Corea del Nord ha inviato circa 12mila uomini in Russia: i soldati di Kim, dopo un periodo di addestramento, vengono utilizzati nella regione di confine.